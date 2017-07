Overfylt tømmestasjon ved OTI

ST fikk denne helga tips om at en tømmestasjon for bobiler var overfylt ved OTI-senteret i Orkdal. Vedkommende skulle tømme bobilen, men det var ikke mulig fordi tømmestasjonen enten var full eller at det var tett slik at det flyter over av avføring. Mandag morgen så tømmestasjonen fortsatt lite innbydende ut.

Det er Orkdal kommune som har ansvaret for tømming og vedlikehold av anlegget.

- Vi har ikke noen faste intervaller på vedlikeholdet, men vi skal ta en vedlikeholdsrunde på den. Det skal vi ta tak i med en gang, sier John Ivar Reitan i Orkdal kommune.