Påkjørt av bil på Orkanger

En person ble påkjørt av en bil etter å ha gått av bussen på Orkanger, meldte politiet på twitter klokken 12.30. Hendelsen skal ha skjedd utenfor Orkanger barnehage like etter klokken 11.

- Vi fikk beskjed fra sjukehuset at en person hadde blitt påkjørt av en bil. Vedkommende sier at han ble påkjørt like etter å ha gått av bussen. Han forklarer at en bil kuttet en sving, kjørte på han før han kjørte videre, sier Randi Fagerhold ved Orkdal og Agdenes lennsmannskontor.

Fagerholt sier at den påkjørte har smerter i ribbein, hofte og fot. Det kan være snakk om bruddskader.

- Vi har anmeldt forholdet og er på utkikk etter en blå sedan hvor venstre speil muligens mangler. Om det befant seg folk rundt Orkanger barnehage som har sett eller hørt noe, så ber vi dem ta kontakt med oss, sier Fagerholt.