ST har fått tilsend et bilde fra en leser som ber om hjelp til å finne ut hvilken type humle som for ei tid tilbake landet på handa til leserens far. Et raskt googlesøk kunne ikke hjelpe oss med å artsbestemme humla, så vi sendte derfor bildet videre til humleekspert Erik Wegge Bergvik.

- Dette er ikke ei humle, men ei bille av familien skarabide. Det norske navnet er humlebille, og den blir på grunn av utseendet ofte forvekslet med ei humle. Man mener at det humlelignende utseendet gir billen en viss form for beskyttelse, opplyser Bergvik.