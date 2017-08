Forskere vil ha info om pukkellaks

På tre uker har det kommet inn meldinger til Norsk institutt for naturforskning (NINA) om rundt 800 pukkellaks. Stort sett alle er klare til å gyte, og nesten halvparten er hunner, melder instituttet. Samtidig meldes det om store antall pukkellaks i en del Finnmarkselver, for eksempel anslår snorklere at det er 1200 pukkellaks i Komagelva.

– Tusen takk alle som har bidratt til at dette ble en skikkelig forskningsdugnad, med å sende inn meldinger og spre informasjon. Vi vil fortsatt ha meldinger om pukkellaks til laks@nina.no, sier NINA-forsker Eva B. Thorstad.

Ifølge NINA betyr funnene at det er reell fare for etablering av pukkellaks i flere norske elver, og negative effekter på både laks og ørret - og hele økosystem. Pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».

– Nå lurer jeg på når pukkellaksen gyter i de ulike elvene, spør Thorstad.

Hun ber folk åpne buken på fisken de fanger, og etter hvert se om de har gytt, samt se etter død pukkellaks i elvene utover i august og september.

– Vi svarer alle, men det kan ta noen dager før vi svarer nå i sommerferien, sier Thorstad.