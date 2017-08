Skaun

Politiet ønsker tips etter at hobbydykkere sist helg fant 40 granater; 30 splintgranater og ti sjokkgranater, utenfor Svalnestangen mellom Børsa og Buvika.

Skarpe granater

— Vi er interessert i tips om observasjoner i løpet av de to siste ukene. Vi opererer med dette tidsrommet fordi granatene åpenbart ikke har ligget lenge i sjøen. Det kan være observasjoner av biler eller folk som har fraktet kasser eller lignende, i det hele tatt mistenkelig aktivitet, sier fungerende lensmann Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Granatene er dumpet fra land, trolig fra en fiskeplass ved Fv 800 (gamle E39) i Børsberga. De ble funnet på 2-15 meters dybde.

— Granatene kommer fra Forsvaret og ble produsert tidlig på 80-tallet, men faset ut på 90-tallet. De er altså ikke lenger i bruk. Men de er skarpe og selvsagt farlige, sier Fagerholt.

Kan være mer

Forsvaret undersøker nå sine lager for å finne ut om de mangler denne type granater etter eventuelle innbrudd eller annet ureglementært.

— Er alt tatt opp fra sjøen?

— Dykkere har gjort et grundig søk, og driver nå ettersøk, men vi kan ikke garantere at vi har funnet alt. De som måtte finne flere granater, må ikke røre dem, men umiddelbart kontakte politiet, sier Fagerholt.

Ring 02800

Politiet koplet rutinemessig inn Forsvaret etter at funnet av granatene ble innmeldt av dykkerne i helga. Et av kystvaktskipene ankom også stedet for å bistå.

Tips til politiet kan inngis på telefon 02800.