Rundt klokken 15.30 ble det gjennomført en væpnet politiaksjon ved Jarlen mottak i Hemne. Fire politipatruljer var på stedet og det sto også en ambulanse i beredskap.

- Vi har gjennomført en væpnet politiaksjon og har pågrepet to personer uten dramatikk. Det er to personer som har kommet med drapstrusler mot ledelsen på Jarlen mottak, politiet og UDI. Motivet for truslene er ukjent, sier innsatsleder på stedet, Geir Arne Sjøhagen til Avisa ST.

Da de ble pågrepet oppholdt de seg på hvert sitt rom.

Truslene skal ha blitt fremsatt ovenfor ansatte på Jarlen ved mottakets kontor på Kyrksæterøra.

De pågrepne blir nå fraktet til arresten i Trondheim og det blir opprettet sak som blir etterforsket av det lokale lensmannskontoret.