Så mange skal bestemme

Hemne/Halsa/Snillfjord

Onsdag er det felles kommunestyremøte for Hemne, Halsa og Snillfjord. Møtet holdes i Kulør'n på Kyrksæterøra.

En av sakene som skal behandles er å bestemme antall representanter i kommunestyret i den nye kommunen.

Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene, som altså omfatter en del av Snillfjord, sier at alle deler av den nye kommunen må sikres god representasjon. Dette blir ivaretatt med at det nye kommunestyret må være større enn det største kommunestyret slik situasjonen er i dag. Avtalen sier videre at det nye kommunestyret ikke bør være større enn om lag 31 representanter.

Fordelingen i dag er slik:

* Hemne har 23 representanter

* Snillfjord har 17 representanter

* Halsa har 15 representanter

Tilrådingen som legges fram går på at den nye kommunen skal ha 31 representanter i kommunestyret.

Den andre saken på sakskartet er valg av revisor for fellesnemnda. Tilrådingen her går på at Revisjon Midt-Norge IKS blir valgt.