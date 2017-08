John Øystein Berg fra Snillfjord er så heldig at han har flere hekkende dvergspetter like ved der hvor han bor. Dvergspetten (Picoides minor) er den minste spetten i kommunen. Snillfjord er kjent for sine spetter, da alle artene finnes i kommunen, blant annet fordi det er så mange varierte trearter som spettene liker.

Dvergspetten er lett å kjenne igjen på kvitringen, og en svak, hakkende lyd på trestammene. Likevel kan den være vanskelig å få øye på, på grunn av sitt foretrukne tilholdssted i tretoppene, og størrelsen på fuglen, som er omtrent 16 cm. Den er, med andre ord, merkbart mindre enn andre spetter.

Dvergspetten jakter på samme måte som flaggspetten, ved å hakke løs råtten bark og treverk, for å komme frem til insektslarver, som er hoveddietten vinteren gjennom. Om sommeren fôrer de ungene sine med insekt og insektslarver, samt edderkopper. Om nettene sover de i hull i trærne.