Orkdal

Natt til torsdag har det vært innbrudd ved bedriften Shawcor i Orkdal. To bærbare PC-er, et kompaktkamera og et mindre pengebeløp er stjålet.

Samme natt ble det gjort forsøk på innbrudd hos Skanska, som ligger på baksiden av Europris.

Politiet er interessert i tips om observasjoner.