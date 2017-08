Dagrunn Mæhlen fra Lensvik har sendt oss dette bildet av et moltekart, avfotografert 4. juli på et sted i nærheten av Lensvik. Hun forteller videre at molta nok ikke har kommet like langt i fjellet, men at den har nok begynt å knyte seg.

Mæhlen innrømmer glatt at hun liker denne jakta, og gleder seg til å komme i gang.