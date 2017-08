Klokken 14.30 fredag mottok politiet melding om en person som kjørte rundt i Volløyveien på Svorkmo. Vedkommende oppholdte seg der en god stund, og stoppet for å ta bilder av flere av husene.

– Vi kjører ikke ut ved sånne meldinger. Det er ikke forbudt å ta bilder av hus. Det kan at vedkommende for eksempel tar bilder av en fugl som flytter på seg, uten at melder er klar over det, sier vakthavende operasjonsleder i Politiet.