Meldte fra om pågående tiggere i Børsa

Denne helgen har politiet fått to meldinger om tigging utenfor Coop Extra i Børsa. Den første meldingen kom klokken 17 på lørdag.

- Det er to rumenske tiggere som har oppholdt seg ved Coop Extra i Børsa. Det er snakk om pågående tigging hvor de følger kundene til bilene. Tiggerne har fått brev fra butikken både på engelsk og norsk, men har ikke flyttet seg fra stedet, sier lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor Randi Fagerholt.

Mandag morgen fikk politiet en ny melding om tiggere på samme butikk.

- Den ene var under 18 år og ble tatt med til faren som oppholdt seg i Orkdal. Dette for å prøve å kommunisere gjennom faren. Det er klart at det er et problem for butikken i Børsa når det blir slik, sier Fagerholt.

