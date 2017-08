Stamnesbrua i Rennebu stenges for all trafikk fra 24. august. Grunnen er at det er helt nødvendig å skifte dekke på brua, opplyser rennebu kommune på sine nettsider.

Det antydes at brua vil være stengt i to ukers tid, men at man vil komme tilbake med eksakt dato når man får full oversikt over det som må skiftes.