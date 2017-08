- Ta med bilen og kom

- Dette er for alle som har interesse for gamle kjøretøy, enten det er biler, traktorer, mopeder, busser eller motorsykler. Alt som har motor, sier en entusiastisk leder for Thamsløpet, Håkon Flor.

Lokalt potensial

Førstkommende lørdag går årets Thamsløp av stabelen, med start og stopp på Orkdal videregåande skole. Selv er Flor billøs etter at han nettopp har solgt sin Volvo 240, men det hindrer ikke entusiasten i å etterlyse flere lokale deltakere til årets løp.

- Vi har ikke forhåndspåmelding, det er bare å møte opp på dagen. Det bruker å være mellom 65 og 125 deltakere, alt etter været, og rundt halvparten er lokale. Men vi tror det er et stort potensial lokalt, vi ser det er mange som har biler og som vi håper vil sette kursen for Follo på lørdag, sier Flor.

Diplom med egen bil

Dette er 19. gang Thamsløpet arrangeres, og i år går ruta gjennom Orkanger sentrum før den tar Gammelvegen mot Øysand. Her snur bilene slik at de møter andre biler på turen tilbake.

- Underveis er det flere stopp med spørsmål. Det er fire poster langs vegen og seks på Follo, forteller Flor.

Han forteller at like populært som selve løpet er de spesielle diplomene man får etter endt deltakelse.

- Alle får diplom med bilde av egen bil. Vi vet at det henger mange slike diplomer rundt i kjellerstuer og garasjer, sier Flor.

Populært blant folk

I tillegg til selve kjøringen trekker han fram det sosiale som viktig for et slikt løp.

- Vi har grilling på Follo, og alle deltakerne får grillmat, kaffe og kaker når de kommer fram. Da er det å kikke på hverandres biler, snakke sammen og diskutere. Det er veldig sosialt og hyggelig, sier Flor.

Også for dem som ikke har veterankjøretøy er Thamsløpet en begivenhet.

- Det kommer veldig mange oppover bare for å se, eller de benker seg til langs ruta, sier Flor.

Ser etter ny Volvo

Den som velger å stille seg opp i Orkanger sentrum lørdag formiddag for å få med seg synet av veteranbilene, vil også få se en helt spesiell Opel.

- Det er Magne Høston som debuterer med en ambulansebil laget av en Opel admiral. 12 slike biler ble plukket ut og ombygd til ambulanse, og etter at den ble tatt ut av drift ble den overtatt av Skorovass hjelpekorps i 1973, hvor den var i bruk helt fram til 1983. Dermed har den blitt holdt i god stand, og nå er den blitt restaurert og deltar her, sier Flor fornøyd.

Selv håper han å ikke være billøs altfor lenge.

- Nei da, jeg er på utkikk etter en Volvo PV. Man må bytte litt innimellom, sier bilentusiasten.