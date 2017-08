Tok alvorsprat med mopedkjørere i Hemne

Klokken 21.30 fredag kveld fikk politiet melding om at mopedkjørere kjørte på fortau og i motgående kjørefelt i Kyrksæterøra sentrum. Melder sa også at det var til dels høy fart.

Politiet kom på stedet og stanset fire mopedkjørere. Der ble det holdt et møte mellom mopedførerne og den som meldte fra.

- Det ble holdt et halvtimes møte på gaten mellom politiet, melder og de fire mopedførerne. Dette for å få mopedførernes forklaring og for å prøve å forklare dem faren ved å kjøre på gangfelt, hoppe på fartsdempere og lignende. Noen av ungdommene så ut til å skjønne alvoret, men noen tok det kanskje ikke like mye innover seg, forteller lensmann Randi Fagerholt.

Ingen av dem innrømte at de hadde kjørt for fort.

- De involverte var i alderen 16 og 17 år. Politiet vil i samarbeid med Statens vegvesen ta en kontroll på mopedene for å sjekke om de er trimmet ved en senere anledning, sier Fagerholt.

