Nye busstider fra mandag

- Kundene i Orkanger og Fannrem kan se fram til økt kapasitet fra Trondheim sentrum i rushtiden, sier avdelingsdirektør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

Mandag er det slutt på AtBs sommerruter. Samtidig øker AtB kapasiteten på mange av de mest trafikkerte rutene i Stor-Trondheim og i regionene. Fra Trondheim settes det opp en ekstra avgang til Orkanger på rute 310 klokken 15.40 på hverdager. I tillegg flyttes søndagsavgangen fra Trondheim klokken 21.45 til 21.55.

– At vi styrker flere populære ruter, er i tråd med ønsket utvikling både i Trondheim og fylket forøvrig. Skal flere reise kollektivt må kundene oppleve tilbudet som lett tilgjengelig og tilrettelagt for deres behov. AtB planlegger kollektivtilbudet med utgangspunkt i «best mulig for flest mulig» innenfor de rammene som er tilgjengelig, sier Opsal.

Miljøpakken har bidratt med 12 millioner kroner ekstra i 2017 for å bedre kollektivtilbudet i Trondheim. AtB har bidratt med mer enn det dobbelte i tillegg, for å sikre bedre rutetilbud i Stor-Trondheim og i regionen for øvrig. Endringene som nå finner sted skjer finansieres av disse midlene.