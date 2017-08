Stor påmelding til Thamsløpet

Lørdag formiddag arrangerte Orkladal veteranklubb det populære Thamsløpet for 19. gang. Væregudene var ikke på arrangørens side lørdag, men det hadde ingenting å si for antall oppmøtte.

- 105 deltakere er langt mer enn forventet. Når vi har arrangert dette på regnværsdager så har det ikke vært like mange, men i år har vi like mange som vi pleier å ha når det er strålende sol, sier Håkon Flor i veteranklubben.

Flor var også fornøyd med at såpass mange lokale veteranentusiaster hadde tatt turen.

Det er veldig hyggelig å se så mange lokale. Vi vet at det er mange veteranbiler som står rundt i garasjene her, så det er artig å se at så mange har tatt turen, sier Flor.

PS! ST kommer tilbake med en større reportasje fra Thamsløpet. Vi har blant annet snakket med Otto Dragset som hadde Thamsløpets eldste bil.