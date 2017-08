Ikke krav til innlagt vann

Mattilsynet har gjort Skaun kommune oppmerksom på at det ikke er krav om innlagt vann ved oppstalling av få hester i enkle dyrerom. Dette etter å ha fått en forespørsel fra Trond Olav Meistad, som skal bygge enkelt uthus med stallplass til to hester i Eggkleiva. Her har kommunen stilt krav om at det skal være innlagt vatn ved oppstalling av hest, noe som medfører krav om avløp fra bygget.

Ifølge Mattilsynet stilles det krav om innlagt vatn i staller med plass til flere enn 10 hester, hvor det også skal være vaskeplass til hestene. I enklere oppstallinger er det imidlertid kun krav om at hestene skal få vatn i bøtte eller stamp minimum to ganger daglig eller hele tiden ved høye temperaturer.