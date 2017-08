Takknemlig for ny busstopp

- Vi som bor ute i øyriket er svært godt fornøyd med den nye av- og påstigningsmuligheten med buss som er etablert ved Orkdal sjukehus.

Det sier Per Ervik, stortingsvalgskandidat for Pensjonistpartiet, bosatt på Hitra på telefon.

- Det er all grunn til å berømme ordførerne på Hitra og Frøya som har stått på for å få til dette. Likedan vil jeg berømme ordføreren i Orkdal for at han har engasjert seg i saken.

Per Ervik sier mange pasienter fra distriktet er svært takknemlige for at de nå har fått en bedre og tryggere adkomst til og fra besøk på sjukehuset.