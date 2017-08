Nyoppusset til høsten

Dugnadsfolket og alle frivillige rundt Ulvåshytta er inne i den travle innspurten nå som høstsesongen starter for markatraverne og markaelskerne i Ulvåsmarka.

- Vi jobber hardt med innspurten i oppussingsarbeidet og gleder oss til en ny sesong i Ulvåshytta, sier Mona-Iren Ebbesen i styret i Ulvåshytta.

Inne i hytta har de beiset taket, skiftet akustikkplater på oppholdsrommet og også skiftet ut bord og stoler. Vinduskarmene er blitt lyse og også toalettene er pusset opp.

- Det er blitt skikkelig trivelig, sier Ebbesen, som på vegne av styret ved Ulvåshytta retter en stor takk til sponsorer, hyttevenner og ikke minst dugnadssjeler for at de har fått til dette prosjektet.

Hytta som nå åpner på søndag, blir søndagsåpen fram til februar. Da utvides åpningstidene med åpent hver lørdag og søndag fram til påske. Og deretter blir det åpent hver søndag ut april.

- En stor takk til alle som stiller som vertskap slik at det er mulig å ha hytta åpen og tilgjengelig så ofte, sier Mona-Iren Ebbesen, som minner om at hytta også er godt egnet for utleie både for lag og foreninger, bedrifter og private.

Ellers anbefaler hun turfolket å stikke innom og smake på den populære Ulvåsvafla.