Fikk to sølv i NM

– Dette betyr selvfølgelig mye. Vi har fått flere priser de årene vi har deltatt, men vi setter spesielt pris på sølv i klassen for kaldrøkt laks, sier Lars Krogh, daglig leder i Isfjord Norway.

Fiskerimessen Aqua Nor er verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20 000 besøkende fra opptil 76 nasjoner.

Hard konkurranse

I konkurransen deltok 79 leverandører i alle klassene totalt. Isfjord deltok i alle fem klassene, og ble nominert blant de fem beste i tre av dem. Sølv ble det altså for kaldrøkt laks og i åpen klasse for varmrøkt laks med wasabi.

– Første gang vi mottok pris for produktene våre ga det oss et viktig skyv fremover. Vi slapp å argumentere for at vi tilbyr gode varer. Nå har vi fortsatt fokus på kvalitet, og med årets priser får vi anerkjennelse og bekreftelse på at kvaliteten er bra, sier Krogh.

Konkurransen foregår annenhvert år, under Aqua Nor, og prisene deles ut av Norske Sjømatbedrifters forening.

«Førsteklasses ganer»

John Anders Elvrum som er prosjektleder for bygget som Orkdal kommune skal leie ut til Isfjord Norway når bedriften starter opp på Orkanger var også på messen.

– Jeg var på messen i forbindelse med bygget vi skal leie ut. Vi måtte ta en titt på siste nytt innen prosessovervåkning. Vi så også på en del maskiner som er aktuell som innredning. Innkjøpene skal gjøres av Isfjord, men vi vil ha en oversikt på hva som skal kjøpes inn. Kommunen og Isfjord skal samarbeide om blant annet prosessovervåkning, forteller Elvrum.

Han mener Aqua Nor er en gylden anledning for Isfjord til å presentere seg for de mange aktuelle kjøperne som besøker messa. Elvrum var også tilstede under prisutdelingen og syntes det var stor stas at Isfjord Norway mottok priser for sine produkter.

– De som bedømte har nok førsteklasses ganer. Det var veldig artig at de gjorde det så bra nå når de snart kommer til Orkanger, sier han.

Toril.Langmo.Skjetne@avisa-st.no