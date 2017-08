Nå får de felles eiere

Eierne i Big Bite International AS og i Bitastad AS har etablert Bitastad Holding AS, som nå overtar samtlige aksjer i eierselskapene til de to matkjedene Jordbærpikene og Big Bite. Distributøren Matmegleren blir også en del av den nye grupperingen, det samme blir regnskapsfirmaet Exact.

I forbindelse med etableringen gjennomføres en kapitalutvidelse på 20 mill kr for å bidra til finansieringen av videre vekst.

Eierfordelingen er:

· Salvesen & Thams Invest AS 41,0%

· GMW Venture AS 20,3%

· Stavne Holding AS 14,0%

· Stjern Holding AS 14,0%

· Tramonto AS (Lars Lian og Roger Torgersen) 9,3%

· EN3 Invest AS (Eivind Klemmetvoll) 1,4%

- Vi har etablert et felles eierskap for de to kjedene samt for distributøren Matmegleren med sikte på å styrke markedsarbeidet og effektivisere driften i virksomhetene, sier nyvalgt styreleder i Bitastad Holding AS Bjørn M. Wiggen.

– Big Bite og Jordbærpikene er begge konsepter som i dag er etablert på kjøpesentre og derfor har samme utleiere av lokaler. Vi blir en mer interessant partner for disse gjennom å kunne tilby alternative konsepter avhengig av lokalene.

Bitastad Holding vil samordne administrative funksjoner i sine lokaler i Trondheim. Kristin Olstad Schea er engasjert som daglig leder i Bitastad Holding AS. Hun har tidligere vært bl. a. daglig leder i Pierre Robert Group, konserndirektør Merkevare i Nortura og daglig leder i Big Bite Holding. Kjedeledelsen forblir uendret, med Eigil Almenning som daglig leder i Big Bite og Eivind Klemmetvoll i Choco (Jordbærpikene) med Guri Auran som kjedeleder.

- Vi har store vekstambisjoner sier Schea. Big Bite har i dag 55 utsalgssteder i Norge, og Jordbærpikene er etablert på 31 kafeer. Det innebærer at det er mange flere sentre og trafikk-knutepunkter hvor det er behov for differensierte konsepter som tilbyr god mat og service. I tillegg har vi nå et ferdig oppsett hvor det er enkelt å knytte til seg nye konsepter, enten gjennom egen utvikling eller oppkjøp.