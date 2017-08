Stor interesse for introjakter

Forrige uke inviterte Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sammen med sine lokallag til mer enn 200 introjakter over hele landet.

Introjaktene er både et tilbud for nyutdannede jegere og en mulighet for erfarne jegere til å prøve seg på nye jaktformer.

De første introjaktene starter 10. august, og interessen for NJFFs introjakttilbud har vært eksplosiv, melder forbundet.

- Flere av de 218 introjaktene som tilbys over hele landet er allerede fulltegnet, men det er fortsatt mulig å finne gode tilbud, sier prosjektleder Henning Ottarsrud i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Fra jegerprøve til aktiv jeger

Målet med NJFFs satsing på introjakter er å få flere av dem som har bestått jegerprøven til å bli aktive jegere. Cirka 13.000 gjennomfører jegerprøven hvert år, men kun halvparten blir aktive jegere.

Introjaktene gjennomføres av Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokalforeninger. Dette er jaktturer hvor man som jeger, uansett alder og tidligere erfaring, kan være med å lære om jakt og nye jaktformer i flott terreng under veiledning av erfarne instruktører.

– Det skal være en god og trygg introduksjon til jaktens gleder for de ferske jegerne, og en flott anledning til å teste ut en ny jaktform for den erfarne jeger. Har du jaktet rype hele livet, er kanskje tiden inne for å teste hjortejakt, forklarer Ottarsrud.

Populært tilbud

Hen sier interessen for tilbudet har vært overveldende, og både nye og erfarne jegere reiser gladelig langt for å delta på introjakt.

– Vårt gåsejaktkurs ble fullt allerede 3. juli. Det kommer en deltager fra Kabelvåg og en deltager fra Harstad. Det er hele 50 og 40 mil fra Nordreisa​ hvor gåsejakta skal foregå, så dette er et populært tilbud, sier fylkessekretær i Troms, Karl-Petter Johansen.