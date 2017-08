Ønsker kandidater til Thamsprisen

Prisen deles ut under Thamskonferansen 26. oktober.

Også i år skal Thamsprisen deles ut til en verdig kandidat, etter at den første prisen ble gitt til Jarl Gjønnes i Orkel AS i fjor.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at det er viktig å ha en regional næringspris i en så viktig region som vår. Det bidrar også til å sette regionen på kartet, og styrker vårt omdømme som et viktig næringsområde, sier Ove Snuruås, daglig leder i Orkladal næringsforening.

Skal gis videre

Nå ønsker han å få inn forslag på gode kandidater til årets pristildeling.

- Det er mange flotte aktører i vår region, og sikkert mange som er vel kvalifiserte til å bli belønnet med Thamsprisen. Det er viktig at vi får inn mange kandidater å velge mellom, sier han.

Prisen er på 25 000 kroner, som mottakeren skal gi videre til en ideell organisasjon eller lignede.

Kriteriene er som følger: Prisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til utvikling, kompetansebygging og sysselsetting i regionen. Prisen kan også tildeles noen som har bidratt ekstraordinært til å trygge og videreutvikle eksisterende næringsliv. Ideer og tiltak som kan videreutvikles til å bli varig skapende virksomhet og sysselsetting kan også være kriterier som kvalifiserer til Thamsprisen.

Ny jury

Juryen for Thamsprisen skal rullere, og i 2017 består den av ordfører Are Hilstad i Meldal kommune (leder), styreleder Aasmund Lie i næringsforeninga og Bente Fjellvær i On Arkitekter. Daglig leder Ove Snuruås er sekretær i juryen.

- Dette er en fin anledning til å vise at det settes pris på den innsatsen som legges ned, og til å heie frem videre utvikling, sier Snuruås.