Tryggere på sykkelturen

Gjensidige Orkla har kjøpt inn et sett med hjelmer som de låner ut til elever ved Orkanger ungdomsskole når de skal på sykkeltur.

Det er elevrådet ved Orkanger Ungdomsskole som har søkt Gjensidige Orkla om støtte til kjøp av sykkelhjelmer, da det hvert år er et problem at elever ikke har sykkelhjelm, eller ikke tar med hjelm, når skolen skal på sykkeltur.

- Bruk av hjelm er veldig viktig, og vi er helt enig med skolen i at alle må få anledning til å delta på turer og arrangement. Derfor har vi kjøpt inn et sett med hjelmer som skolen disponerer til utlån, forteller Sidsel Rian, daglig leder ved Gjensidige Orkla.

På første skoledag denne uka kom ifølge Rian fire blide elever og lærer Sigrun Halsen Husdal til Gjensidige-kontoret i Reme-Gården og hentet hjelmene med tanke på høstens sykkelturer. som ble overrakt av salgsleder i Gjensidige Orkla, Guri Fagerholt Kjørsvik.

Både elever og lærer satte åpenbart pris på hjelmene, mens Gjensidige Orkla gleder seg over at hjelmene kan bidra til mindre omfattende skader dersom sykkelveltet skulle bli et faktum.

- Dette bidrar også til at flere kan være med på tur, noe som vil styrke fellesskapet på skolen og innad i klassene, mener Gjensidige-leder, Sidsel Rian.