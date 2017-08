En lastebil har kjørt av veien på E39 ved Gangåsvatnet, melder politiet litt før klokken 15 fredag.

Det er begrenset fremkommelighet på stedet. Trafikken dirigeres i en retning, melder politiet.

En ST-leser forteller litt over klokken 15 at det er full stopp i trafikken, og at det er lang kø i retning Hemne. Både politi og brannvesen er på stedet.