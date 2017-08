Fredag kveld hadde utrykningspolitiet fartskontroll i Snillfjord, på fylkesveg 714 ved Krokstadøra.

Det resulterte i ett førerkortbeslag samt fem forenklede forelegg for fartsovertredelser. I tillegg ble det utstedt ett forenklet forelegg for for dårlig sikring, oppsummerer politiet.