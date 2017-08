Campingvogn brant ned på Orkanger

Politiet har fått melding om brann i en campingvogn på Orkanger, søndag morgen.

Klokken 08.37 meldte politiet at brannen er slukket og at campingvognen er nedbrent. Den sto på et industriområde øst for Orkanger, ifølge politiets twittermelding.

- Vi fikk melding om full fyr i en campingvogn på Orkanger. Da vi kom til stedet var brannvesenet i ferd med å slukke, og nå er brannen slukket. Vi har ikke fått undersøkt campingvogna og vi kjenner ikke til om det var folk der, sier politiets operasjonsleder Bernt Tiller klokken 08.39.

Klokken 09.04 melder politiet at det er snakk om en eldre, uregistrert campingvogn, og at ingen ting tyder på at det har vært personer inne i vognen.