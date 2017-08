10-åring slått ned på åpen gate

Orkdal

Politiet bekrefter at en 10 år gammel gutt ble slått ned på åpen gate på Orkanger mandag ettermiddag.

— Gjerningspersonen, en ungdom på 16 år, kom ut av en bil og slo til 10-åringen, ifølge opplysninger vi har fått. 16-åringen var trolig passasjer i bilen, sier etterforskningsleder Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ble fotografert

Hun hadde mandag kveld ingen flere detaljer om hendelsen. Saken blir fulgt opp av lensmannskontoret tirsdag. 10-åringen har trolig ikke blitt påført alvorlige skader.

En person fotograferte hendelsen. To bilder lå ei stund ute på vedkommendes Facebook-profil, men ble fjernet etter kort tid. Det ene bildet viser at 10-åringen, som sitter på en sykkel, holder opp ei hand som for å beskytte seg. På bildet ser vi også en personbil med ei åpen bakdør. Det neste bildet viser at 10-åringen ligger tilsynelatende bevisstløs på fortauet. Sykkelen ligger veltet foran ham. Bilen har da forduftet.

Slo til igjen

Noen timer seinere ble en 16-åring slått ned utenfor Kiwi-butikken ved Orkanger skysstasjon. Han måtte til legevakta for å få behandling. Ifølge kilder ST har vært i kontakt med, blødde han fra det ene øret.

— Vi kan ikke bekrefte at det er snakk om samme gjerningsperson, sier Fagerholt.

Kilder ST har vært i kontakt med mener imidlertid med stor sikkerhet at det er den samme «gjengen» som står bak.

Tause vitner

Flere personer ST har vært i kontakt med som har første- eller andrehånds informasjon om saken, ønsker ikke å uttale seg om hva de vet eller har hørt.