Skaun

En mann i 40-åra bosatt i Skaun kommune, må møte i retten for råkjøring.

Det var i juni i år han ble målt til 110 km/t i en 60-sone i en av nabokommunene. Kjøringa skjedde på sein ettermiddag/tidlig kveld.

Ifølge normen for fartsovertredelser, kan reaksjonen bli at mannen blir fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 12–16 måneder.