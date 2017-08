Hemne-kontoret åpner torsdag

5. september 1996 var det offisiell åpning av kontoret, og ST-medarbeiderne John Marvin Myrhaug og Kari Haugen var allerede før åpningen på plass i de nye lokalene, hvor de så frem til å gi hemnedistriktets lesere et bedre avistilbud.

Det var på vårparten i 1996 at beslutningen om å gjenopprette lokalkontoret i Hemne ble fattet.

– Bakgrunnen for dette er ønsket om å gi hemnedistriktet et bedre tilbud, sa daværende redaktør Morten Wolden.

– Hemne har vært en av våre satsingskommuner i flere år, og det som nå skjer er en naturlig følge av dette. Vi legger ikke skjul på at etableringen på Tjeldbergodden og den positive effekt dette har hatt for regionen, også er en medvirkende årsak til at vi nå gjenoppretter lokalkontoret, fortsatte Wolden.

Det hadde tatt noe tid å få alle de praktiske bitene på plass, men endelig var det altså klart for åpning. Kontoret ville bli betjent av journalisten Myrhaug, og kontormedarbeideren Haugen. begge var spente på hvordan hemnværingene ville benytte seg av tilbudet.

– Vi har tyvstartet litt og jobbet fra kontoret de siste dagene, og jeg føler allerede nå at dette vil bli svært positivt. Nærheten til det distriktet du skal dekke er svært viktig, sa John Marvin Myrhaug.

I tillegg til å dekke Hemne kommune, fikk Myrhaug ansvaret for Snillfjord, og skulle også følge utviklingen i nabokommunen Aure, med utgangspunkt i industrioppblomstringen på Tjeldbergodden.

Hemnemedarbeiderne våre hadde også en klar oppfatning av at avdelingskontoret hadde en gunstig beliggenhet i Øragata.

– Kontoret ligger sentralt. Folk vet tydeligvis allerede hvor vi holder til. Nå håper vi bare at fortsettelsen blir like god, og at folk benytter seg av det tilbudet som blir etablert – både når det gjelder redaksjonelle ting, kunngjøringer, annonser, og abonnement, avsluttet Myrhaug og Haugen.