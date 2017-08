Må sone for fyllekjøring

Skaun

En kvinne i 40-åra bosatt i Skaun kommune, må tilbringe 25 dager i fengsel for fyllekjøring. Kjøringa fant sted i november i fjor på vei til og fra butikken. Promillen ble målt to ganger med en drøy halvtimes mellomrom. Verdiene var på 2,26 og 2,07 promille.

Kvinnen erkjente seg ikke skyldig da hun møtte i retten, der to vitner ble hørt. Forløpet for hendelsen er at kvinnen kjørte påfallende, ifølge et vitne. Hun var også nær å frontkollidere med en annen bil.

Kvinnen hevdet hun inntok alkohol først etter at hun kom tilbake fra kjøreturen, og at den «tvilsomme» kjøringa skyldes tekniske problemer med bilen. Dette fester ikke retten lit til.

Et annet moment som også kommer inn, er at kvinnen burde ha forstått at kjøringa ville bli gjenstand for politietterforskning. Derfor er hun også dømt for å ha inntatt alkohol de første seks timene etter at kjøringa fant sted – såkalt etterfølgende alkoholnytelse. Dette anses som grovt uaktsomt.

I tillegg til 25 dagers fengsel, er kvinnen dømt til å betale 25 000 kroner i bot, og hun er fradømt førerretten for en periode på tre år.

Hun er også tidligere dømt for lignende forhold.