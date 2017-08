Skal sanke minst 1610 stemmer

Arbeiderpartiet har lagt seg i selen for å skaffe seg stemmer til valget. Denne uka var partisekretær Kjersti Stenseng og listekandidat Pål Sture Nilsen på besøk i Buvika.

De siste ukene har Arbeiderpartiet rast på meningsmålingene, og tirsdag denne uka kunne NRK melde at det nå var Høyre som var Norges største parti. Nå har Skaun Arbeiderparti satt seg som mål å få minst 1610 personer til å stemme på Arbeiderpartiet ved høstens stortingsvalg, forteller valgkampleder Georg Heggelund.

- Det skal vi klare gjennom å fortelle om de grunnleggende holdningene som ligger til grunn for vår politikk. Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet for alle, sier Heggelund.

Trygge arbeidsplasser

Denne og neste uke vil mange i Børsa og Buvika få besøk av Skaun Arbeiderparti med en rosehilsen og oppfordring til å stemme Arbeiderpartiet ved stortingsvalget. Tirsdag denne uka var det beboerne på Buvik Brygge og Mølnbakken i Buvika som fikk besøk av Arbeiderpartiets kommunepolitikere i Skaun sammen med partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng og listekandidat Pål Sture Nilsen, som er nr. 6 på Sør-Trøndelag Arbeiderparti sin stortingsvalgliste.

Gode helsetjenester viktig

- Det er mange unge familier som bor i Buvika. Disse var naturlig vis opptatt av barnehage og skole, men også trygg jobb og sikker inntekt. For de eldre i boligfeltene var det et klart budskap om å bevare og styrke velferdssamfunnet. Spesielt ble gode helsetjenester nevnt men også et klart budskap om likeverd og et trygt samfunn å bo i, sier Heggelund.