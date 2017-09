Snillfjord helselag 90 år

Den 24. august arrangerte styret for Snillfjord helselag en spontan og uhøytidelig, men meget hyggelig jubileumsfeiring i anledning lagets 90-årsmarkering.

Laget er så absolutt en vital jubilant, noe som ikke minst ble visualisert ved det gode oppmøtet. I overkant av 60 prosent av medlemsmassen kom til den pyntede og veldekkede kroa i rådhuskomplekset.

Krovert Omid (i tett samarbeid og konsultasjon med lagets styre) hadde laget nettopp det som passet våre ganer og mager aller best. Og vår allsidige og multitalentede ordfører drog oss i gang med både solo- og allsang og godt humør.

Frode Moe fra Nasjonalforeningen var også innbudt. Han bidro med interessante og nyttige opplysninger, samt en del gode råd, ispedd humoristiske innsalg, slik at vi fikk trimmet lattermusklene våre rikelig. Alt sammen i helselagets ånd etter et godt og nærende måltid.

Tidligere helselagsformann, Ole Snildalsli, fortalte at et av hans årsmøter falt sammen med den forventede og lykkelige fødsel av hans og hans kones andrefødte barn. Noe som medførte en slik yr glede og stolt farsfølelse, at han glemte så vel møteprotokoll som øvrige, nødvendige sakspapirer for møteavviklingen. Men den unge, nytilsatte kallskapellanen kom den begeistrede, kisteglade formann og barnefar til unnsetning. Han tok over møteregien før den lett fortumlede tobarnspappa gjorde tur/retur med de nødvendige ingrediensene. Om enn noe sent, årsmøte ble formelt satt, og Ole ble gjenvalgt som formann. Enstemmig! Og vi formoder: Med akklamasjon!

Unge, 83 årige, kongelig beærede, Marie Strøm Moe, var også innbudt. Hun berettet om sitt første yrkesaktive oppdrag, nemlig som sykepleier i Snillfjord – år 1953, da hun som tenåring (!) – ble tilsatt i arbeidet som eneansvarlig samaritt i distriktet. Med enestående god husk og innlevelse fortalte hun om lange, slitsomme våkenetter, så vel som om juleselskap hvor hun ankom i kanefart med hest og slede, belyst av fullmånen og akkompagnert av dombjølleklang.

Arbeidsåret som 19-åring, eneansvarlig samaritt i Snillfjord, ga henne så absolutt en motivasjon og inspirasjon til et langt, spennende og givende yrke som sykepleier og jordmor.

Vi kom i festmodus til feiringa, og for heimatt enda gladere og mer oppbygget enn da vi kom. Bare synd at vi ikke godt kan referere mer! Hjertelig takk til vårt driftige styre for et meget vellykket arrangement.

Referent, møtedeltaker og helselagsmedlem.

J.H.