- Bør få gå på skolen i Bjugn

Det sier Torhild Aarbergsbotten etter å ha lest saken i ST om elevene i ytre Agdenes som bruker opp til fire timer hver dag bare for å reise til og fra skolen.

Se på grensene

Høyre-politikeren mener en del av løsninga kan være å se på skolekretsgrensene på nytt, slik at elevene i denne delen av Agdenes kan få gå på Fosen videregående i stedet - en skole som ligger mye nærmere. Eventuelt i Trondheim, som også blir nærmere enn Meldal.

- Den største utfordringa vi har i videregående skole, er frafallet. En reisevei på flere timer bidrar ikke til en god skolehverdag, sier Aarbergsbotten til ST.

Eleven i sentrum

Høyre ønsker primært at elevene får et helt fritt skolevalg, men hun mener at Fosen-alternativet for elevene i ytre Agdenes ikke vil rokke ved dagens nærskoleprinsipp.

- Så lenge vi har nærskoleprinsippet, må vi finne de beste praktiske løsningene for elevene. Det er eleven som må stå i sentrum, ikke systemet, sier Aarbergsbotten som vil legge fram et forslag i neste fylkesting:

- Vi må se på inntaksgrensene og legge nærhet til skole - og da i praktisk reisetid - som viktigste kriterium til grunn ved inntak til videregående skole, dersom fagtilbudet finnes ved flere skoler. Det må være nærskoleprinsippet i praksis. Jeg tror ikke at det er så veldig mange arbeidstakere som hadde orket å ta bussen 05.30 og først være hjemme ved 17.30-tiden over så veldig lang tid. Et godt arbeidsmiljø må også gjelde for elever i den videregående skole.