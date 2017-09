Hun blir kommunikasjonsrådgiver

Juliet Landrø fra Agdenes er kjent for mange fra NRK, hvor hun blant annet har vært vaktsjef for Norgesglasset. Hun har også arbeidet i NRK Trøndelag.

Landrø er nå ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Norsk institutt for naturforskning (Nina), hvor hun også skal være kommunikasjonsansvarlig for forskningssamarbeidet HydroCen, et senter som forsker på miljøvennlig energi.

Juliet landrø startet i jobben i forrige uke.