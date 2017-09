Suksess for trim og herregårdskaffe

Trøndersk morgentrim for alle er et fenomen som sprer seg i rakettfart. Det hele startet i Trondheim, under det velklingende navnet Early Bird, og var tenkt å være en folkebevegelse for å få VM tilbake til Trondheim.

Nå har dette spredd seg til en rekke andre trønderske kommuner, og fredag var orkdalingene ut og rørte seg. Ellen Wahlmann, som sto i bresjen for prosjektet i Orkdal sammen med pensjonist Bjørn Krokdal, sier til ST at det var en fantastisk stemning under det første Early Bird-arrangementet i kommunen:

- Over 70 «mårråsføgla» stilte på morgentrim i Orklaparken, med rådmannen i Trondheim som «hårrå». Etter en halvtimes trim i trivelig selskap, ble det servert kaffe på Bårdshaug herregård, forteller Wahlmann, som understreker at dette er et godt folkehelsetiltak, og hun ønsker enda flere orkdalinger med neste gang.

- Vi håper selvfølgelig på enda flere «mårråsføgla» neste gang, som er fredag 6. oktober, og dette er et arrangementet er for alle orkdalinger.