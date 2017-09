Jente sparket bevisstløs

Politiet melder om flere episoder med uro og slåssing ved en offentlig fest i Skaun samfunnshus lørdag natt.

Verst gikk det utover ei 18 år gammel jente.

- Klokka ti over to natt til søndag fikk vi melding om at ei jente var bevisstløs etter å ha blitt sparket i magen. De som sto bak, skal være en gjeng som angivelig skal ha kommet fra Trondheim, og gjengen var involvert i flere episoder med slåssing, forteller operasjonsleder Astrid Metlid til ST.

Jenta ble kjørt med ambulanse til sykehuset.

- Vi har navnene på de fire som kom fra Trondheim, og vi kommer til å etterforske denne saken videre, sier Metlid.

Gjengen fra Trondheim var etnisk norske menn.