Endring «i teten»

Arbeidsledigheten

Tall fra Nav viser at Rennebu kommer best ut av STs kommuner når det gjelder ledigheten for august. I fjellbygda var det per utgangen av måneden kun 12 ledige; sju kvinner og fem menn. Det tilsvarer 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Kun Osen har lavere ledighet med 0,4 prosent. Begge er også langt under fylkesgjennomsnittet for Sør-Trøndelag, som havnet på 2,3 prosent.

Rindal, som nok har den uoffisielle rekorden med lav ledighet i STs nedslagsfelt, hadde 14 ledige, tilsvarende 1,3 prosent.

Her er tallene for ST-kommunene. Ledigheten er oppgitt i prosent, med antall helt ledige i parentes:

Rennebu: 0,9 (12)

Rindal: 1,3 (14)

Skaun: 1,9 (80)

Hemne: 1,9 (40)

Agdenes: 2,1 (19)

Snillfjord: 2,1 (11)

Meldal: 2,2 (44)

Orkdal: 2,7 (167)

Sør-Trøndelag: 2,3 (3985)

Møre og Romsdal: 2,8 (3895)

Sammenlignet med august i fjor, er går ledigheten mest tilbake i Agdenes med 42 prosent. I Rennebu er nedgangen 33 prosent. Skaun har en økning på 13 prosent. I Snillfjord er økningen på hele 175 prosent, men her må det tas hensyn til at arbeidsstyrken er relativt liten og at små endringer i antall ledige kan gi store prosentvise utslag.

