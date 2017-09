Heftig debatt om støtte til hall

Hemne

Etter en timelang debatt og et gruppemøte, vedtok kommunestyret i Hemne å bevilge 11 millioner kroner i støtte og en like stor lånegaranti til bygging av en storhall i Ånesøyan.

Hallen til 55 millioner kroner uten moms, bygges i regi KIL/Hemne og KILs friidrettsavdeling.

Etter at det forelå et enstemmig vedtak i formannskapet, ble det tirsdag kveld sådd tvil om Hemne kommune har økonomi til et så stort løft. Er det riktig å bruke 11 av de 18 millionene som står på disposisjonsfondet til formålet? Hva med tiltak som de nå må si nei til seinere? Det var sentrale spørsmål i debatten.

Til slutt endte det med et flertall på 15–5 for å gi støtte (én representant hadde fravær og to var inhabile av et fulltallig kommunestyre på 23). Samtlige fem som stemte imot representerer Arbeiderpartiet.

Et forslag fra Ståle Vaag (Ap) om å utsette behandlinga av saken til budsjettbehandlinga seinere i høst, falt også.

Mer om saken; hva de enkelte sa og hvorfor Ap har snudd siden behandlinga i formannskapet, kommer i torsdagens papirutgave og på avisa-st.no.