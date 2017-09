Nå får du pant på båten

Regjeringen innfører første oktober vrakpant på fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot). Leverer du inn en gammel fritidsbåt til avfallsmottak, får du tusen kroner tilbake. Gitt at du dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg.

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig, bidrar til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plast brutt ned til mikroplast i havet. Derfor innfører vi denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

«Regjeringen lanserer nå en ny tilskuddsordning som innebærer at kommuner og andre aktører som behandler slike fritidsbåter kan søke om å få tilskudd fra Miljødirektoratet. Ordningen stammer fra budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, KrF og FrP i 2016.» står det videre i pressemeldingen.

– Det er den enkelte båteier som har ansvaret for en forsvarlig håndtering av båten når den har blitt avfall. Nå blir dette mye enklere for den enkelte å gjennomføre i praksis, sier Helgesen.

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot (uten innenbordsmotor) skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen. Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis.