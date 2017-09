Beholder aksjene

Hemne

Kommunestyret i Hemne har med 11 mot 9 stemmer vedtatt å beholde sin aksjer i Meierigården AS. Hemne kommune har 33,5 prosent eierandel i selskapet.

Kommunen kjøpte seg inn i selskapet da det var aktuelt å bygge om det nå nedlagte meieriet til kulturhus.

Hemne har fått tilbud om å selge aksjene, men kommunen ønsker fortsatt å ha ei hand på rattet når det gjelder utviklinga av sentrumseiendommen. Motargumentet var at Hemne i for liten grad engasjerer seg i bygget som eier, og at nytt blod i stedet kan bidra til å få en eier med engasjement.

— Vi trenger ikke å eie for å utvikle eiendommen, vi kan gi støtte i stedet, mente ordfører Odd Jarle Svanem.

Arbeiderpartiet, med støtte fra Øyvind Engvik (Sp) og Bjørn Eidsvoll (Frp) fikk flertall for ikke å selge eiendommen.

