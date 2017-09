Foredrag om krigsseilere

Hemne/Aure

Lørdag holder Bjørn K. Sagdahl foredrag om tvillingbrødrene John og Erling Bakkmyr fra Aure. De var krigsseilere, og opplevde dramatiske hendelser under andre verdenskrig. John opplevde fire angrep og to senkninger. Til sammen hadde han 59 døgn på flåte under krigen, hvorav det ene oppholdet i Atlanterhavet var på intet mindre enn 48 døgn.

Har fulgt tvillingene

— Dette var det lengste flåteoppholdet for norske sjøfolk under krigen, og det på en flåte som ikke var utstyrt for opphold ut over noen få døgn, forteller Sagdahl, som har skrevet boka «Torpede på babord» om de to.

Erling på sin side havnet i arbeidsleir i Nord-Afrika, og opplevde å miste flere skipskamerater på grunn av sykdom og beinhardt arbeid.

Sagdahl har fulgt de to brødrene gjennom krigsårene, deres erfaringer og dramatiske opplevelser og hvordan de helt tilfeldig møttes i New York - bekreftelsen overfor hverandre på at de begge overlevde krigen.

Boka belyser også hvordan krigen til sjøs utviklet seg. Han tar også for seg situasjonen for krigsseilerne etter krigen.

Jobbet i Bodø

Bjørn K. Sagdahl er født og oppvokst på Holla i Hemne i 1944. Han har selv erfaring fra utenriks sjøfart da han reiste ut og forlot hjembygda som 15-åring. Han er nå pensjonist, men har i sitt yrkesaktive liv vært ansatt ved Nord Universitet i Bodø som emeritus.

— Det hadde vært fint med bra besøk på foredraget på Falksenteret lørdag. De som ønsker å kjøpe boka, kan skrive seg på liste, sier Sagdahl til ST.