Nå feirer de seg selv

Endelig er det klart for den store dagen. Lørdag blir Thams-paviljongen offisielt åpnet, og kulturminister Linda Hofstad Helleland er blant gjestene som kommer til Bårdshaug-platået.

Det er ventet stor folkefest med kanskje et firesifret antall deltaker, og det kommer blant annet et barnetog som skal gå fra Barnas dag på torget på Orkanger. Blant de store attraksjonene, i tillegg til det å beskue det vakre byggverket innvendig og utvendig,er Trondheimsolistene, som skal spille på en scene like ved paviljongen.

Fredag kveld var dugnadsgjengen samlet ved paviljongen. De har stått på for å gjenreise bygget som for over hundre år siden ble laget på Strandheim, og de kunne med god grunn feire seg selv med en festmiddag på Bårdshaug herregård sammen med inviterte gjester.

Her er litt bakgrunn:

I 1892 fikk M. Thams & co. i oppdrag å bygge ei norsk stavkirke som skulle brukes som norsk paviljong under verdensutstillinga i Chicago i 1893. Kirka ble bygd på Strandheim Brug på Orkanger.

Stavkirka, eller The Norway Building, som den ble kalt, er i dag den eneste bygningen som er bevart i sin opprinnelige form fra verdensutstillinga i 1893.

Siden 1936 har den befunnet seg i innvandrermuseet Little Norway i Wisconsin. Nåværende eier er Jennifer og Scott Winner.

6. desember i 2014 ble «Prosjekt Heimatt» etablert med det som mål å kjøpe stavkirka og bringe den hjem igjen til Orkdal.

Sommeren 2015 ble stavkirkekopien tatt ned i USA og fraktet til Orkanger.

