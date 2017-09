Dugnad for store og små

Hemne

Det sier Kathrine Øyasæter Hageskal, leder i KIL allidrett, etter at den første dugnadsøkta i Ånesøyan er over. KIL allidrett administrerer dugnaden. Den har som mål å rydde skog og kratt for trimløypa og alle andre tiltak i det som skal bli en gedigen aktivitetspark med en rekke aktiviteter for små og store. Her skal det også være tydelig fokus på uorganisert aktivitet.

Aktivitetsparken vil omkranse storhallen for fotball og friidrett, et prosjekt som fikk sitt endelige klarsignal denne uka da kommunestyret bevilget 11 millioner kroner.

Stor velvilje

Kathrine Øyasæter Hageskal var selvsagt spent sist onsdag. Hvor mange kom på dugnad?

— Det kom 25 personer, der åtte stilte med motorsag og én med ATV. Vi fordelte folket i grupper og arbeidsstasjoner, og det gikk så effektivt. Etter ei arbeidsøkt på tre timer er vi nå kjempegodt i gang, sier Hageskal.

For det er unektelig en takknemlig oppgave å være dugnadsadministrator når hun etter første kveld blir møtt med følgende spørsmål: «Når er det dugnad neste gang?».

Trenger fem økter

— Vi fikk en flying start akkurat som vi ønsket det, og har nå bestemt at det også blir dugnad både lørdag og onsdag. Greier vi å gjennomføre fem slike økter, mener jeg vi langt på vei skal være ferdig. Det spørs hva folk orker, sier hun.

