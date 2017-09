Skaun

Politiet rykket ca klokka 09.30 lørdag ut etter at det ble inngitt melding om et hytteinnbrud i Rørtjønnveien i Skaun. Området ligger like vest for Jåren.

Den eller de personene som har tatt seg inn har knust et vindu. Det er så langt uvisst om noe er stjålet.