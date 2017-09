Brødresuksess verdt750 000 kroner

Fram til nå har Will Prinsen vært ei lita lengde bak de aller beste fireåringene. Men i dag kunne brødrene Vegard og Anders L. Wolden fra Orkdal juble over å ha verdens beste fireårige kaldblodshest. Will Prinsen, som eies av Vegard L. Wolden og trondheimsmannen Kolbjørn Selmer, vant i dag Norsk Trav Derby med en førstepremie på hele 750 000 kroner.

Hesten har blitt trent av Vegard hele livet, men ble satt i trening hos broren Anders da Vegard startet på travtrenerskolen nå på seinsommeren. Grunnlaget for den enorme suksessen er det Vegard som har lagt, men storebror Anders har klart å finne et ekstra gir på hesten, og dermed kunne ingen stå imot sluttspurten til orkdalingen.

Snakk om teamarbeid av to utrolig dyktige travbrødre!