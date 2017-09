Er det mulig å bo i en låve?

«Å bo i en låve» er tittelen på ei utstilling som åpner i foajeen på servicetorget i Rennebu kommune tirsdag 19. september.

Fantastisk boplass

Utstillinga er basert på masteroppgaven til masterstudent Michelle Lilleby Johannson ved NTNU som vil orientere om masteroppgaven sin i arkitektur.

I oppgaven har hun tatt utgangspunkt i en konkret låve i Rennebu. Resultatet av oppgaven ble en fantastisk boplass som viser at tomme låver er fulle av muligheter. Her handler det blant annet om å ta i bruk både kreativitet, fantasi og oppfinnsomhet.

Ubenyttet ressurs

Faktum er at det står mange tomme hus, ikke minst låver, rundt omkring på landsbygda. Det er store hus og til dels gode hus som utgjør en stor og ubenyttet ressurs. Disse husene betyr mye for kulturlandskapet og er også sterkt historiebærende og identitetsskapende. Men når de står tomme og forlatte, forfaller de lett og ser enda mer forlatte og triste ut.

Betydning for bygda

I masteroppgaven sin ser Michelle Lilleby Johannson på ny og alternativ bruk av disse tomme landbruksbyggene. Dette for å hindre ytterligere forfall, men også for å ta en ubenyttet ressurs i bruk. Hun ser på mulighetene for å skape noe nytt; det være seg boplass eller arbeidsplass, noe som vil være en ressurs både for dem som eier bygningene, men også for hele bygda.

Muligheter

Det er ordføreren i Rennebu, Ola Øie, som åpner utstillinga, som er aktuell både for dem som er interessert i arkitektur, og ikke minst for dem som har gamle landbruksbygg, og som trenger å høre og lære om mulighetene som kan ligge i et gammelt fjøs.

- Dette er et spennende tema, spesielt for dem som tenker «utenfor boksen», sier rådgiver i Rennebu kommune, Trond Jære.

Utstillinga er åpen fra 19. til 26. september.