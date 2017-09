Meldte seg inn på valgdagen

Aurora Grønningen (18) fra Agdenes var blant dem som jublet da den første valgprognosen kom klokka 21 mandag. 18-åringen hadde nemlig meldt seg inn i Høyre samme dag.

Hun fulgte valget på Høyres valgvake på Prinsen Hotell sammen med sin far, Jan Grønningen.

- Hun sa til meg at hun ville være med på valgvaka, og da fikk hun til svar at hun måtte melde seg inn i partiet. Dermed gikk hun inn på nettet og meldte seg inn, forteller Jan Grønningen, som sitter både i kommunestyret og fylkestinget for Høyre.

Han forteller at det eksploderte i salen da den første prognosen kom.

- Stemninga sto i taket da TV2 og NRK offentliggjorde valgdagsmålinga. Det blir en veldig spennende kveld for våre stortingskandidater, men målinga viser tydelig at velgerne ønsker Erna som statsminister, sier Grønningen.

Neste gang det er valg, høsten 2019, kan Aurora Grønningen være blant dem som står på Høyres liste. Men da vil Agdenes være historie som kommune, i og med at det ved neste kommunevalg skal velges representanter til den nye kommunen Orkland.