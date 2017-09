Bjørn Druglimo er politimann, og kommer fra Drogsetmoen i Meldal, men er bosatt i Tønsberg. Han har tidligere vært profilert for å samle inn fotballdrakter fra Tippeliga-klubber til barnehjemsbarn i Nigeria, deriblant den foreldreløse gutten Hope – som ble utstøtt fra landsbyen sin i en alder av to år, mistenkt for å være heks – og for å skrive historier under fanen «Tanker i mitt hode». Her er hans tanker på valgdagen:

- Et «fargeblindt» samfunn med hensyn til hudfarge og etnisitet. Vi er like mye verdt uansett hvor vi kommer fra i verden. Og der vi sier et klart nei til all form for rasisme, fremmedfrykt og et samfunn med gufs fra 2 verdenskrig hvor målet er å bare ha «hvite menn som pusher 50».

- Et samfunn hvor det er helt greit at mennesker er religiøse av hvilken som helst religion og trossamfunn – men hvor det også er akkurat like greit å være ateist. Det er ditt valg – men husk at vi lever i år 2017. Og da vil det si at vi alltid følger norsk lov, det er full likestilling mellom kvinner og menn – og det er totalt uinteressant om du er homofil, heterofil eller begge deler. Ingen skal uansett utestenges eller diskrimineres fra arbeidsliv, vennegjeng eller sin familie. Det eneste viktige er at flest mulig mennesker finner lykke og kjærlighet i livet.

- Et samfunn der vi alle hver dag kjemper for solidaritet, omsorg og varme for våre medmennesker. Det være seg i Norge og verden for øvrig. Vi må hjelpe mennesker i nød, krig og fattigdom – og vi må kunne åpne grensene for flyktninger som trenger hjelp. Jeg ønsker et samfunn der vi sammen «står opp» for dem som trenger hjelp – om det er for eksempel for flyktninger som sitter innesperret som dyr i Hellas fordi resten av Europa nekter å ta imot dem – eller om det for nabojenta som ikke kan spille fotball fordi foreldrene ikke har råd til treningsavgift eller fotballsko. La oss ta vare på hverandre! Vi kan hjelpe både her og der – hvis vi bare vil. Start innsamlingsaksjoner, støtt hjelpeorganisasjoner og få med lokale idrettslag og organisasjoner på kreative løsninger slik at vi gir størst mulig lykke for flest mulig mennesker.

- Et samfunn der vi bryr oss mer om barn. Vi tolerer ikke vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn. Vi slår ned på mobbing i samfunnet. Vi hjelper barn som er på flukt. Vi gir asylbarn som har vært lenge i Norge en rettferdig, rask og forsvarlig saksbehandling – godt forankret i Grunnlovens paragraf 104 og FNs barnekonvensjon.

- Et samfunn der vi ikke er til bry for hverandre – men der vi heller bryr oss om hverandre. Der vi hilser og smiler til fremmede, krangler mindre om naboenes tujahekker og hvor vi heller inviterer naboen på en kaffe en gang iblant.

- Et samfunn der vi tenker på miljø og klima. Det er ikke tull at vi mennesker påvirker miljøet og klimaet i verden – og la oss derfor ta vare på jorda vår. Bevar det grønne, hold Distrikts-Norge levende – og sørg for at by og land går hand i hand.

- Et samfunn der vi viser nulltoleranse og handlekraft mot all form for terror og ekstremisme – på alle sider. Vi aksepterer ikke at frykt og hat skal skremme oss til taushet. Sammen skal vi bekjempe denne ondskapen – og «det gode» skal vinne til slutt.

- Et samfunn der det er lov å være annerledes, og hvor vi dyrker «go'foten» til hverandre – uansett om vi er født med fysiske eller psykiske «annerledesheter». La det ikke bli et sorteringssamfunn – men la oss heller bli flinkere til å ta vare på hverandre akkurat sånn som vi er.